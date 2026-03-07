巨人の元投手コーチで、3月いっぱいで巨人女子チーム監督を退任する宮本和知氏（62）が7日放送のBSフジ「ゴルフ大好き対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。2021年まで3年間務めた巨人コーチ時代、敵地・甲子園入りした際にいつも見かけたという光景を明かした。この日は元阪神コーチ・久慈照嘉氏（56）との対決初回。2022年限りで阪神コーチを退任し、現在は宮本氏と同じく女子野球の指導者をしている久慈氏と笑