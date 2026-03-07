予選に臨むフェルナンド・アロンソ＝7日、オーストラリア・メルボルン（ゲッティ＝共同）【メルボルン共同】自動車のF1シリーズ開幕戦、オーストラリア・グランプリ（GP）は7日、メルボルンで予選が行われ、5年ぶりに復帰したホンダのパワーユニット（PU）を搭載するアストン・マーチン勢はフェルナンド・アロンソ（スペイン）が17番手だった。ランス・ストロール（カナダ）は予選に出走しなかったが、決勝は22番手からスタート