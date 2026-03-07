主権者教育に関する討論会で発言するドイツの教育団体理事長クリスティアン・ヨハン氏＝7日午後、東京都内2016年の「18歳選挙権」導入から今年で10年となるのに合わせ、主権者教育の先進国とされるドイツの専門家を招いた討論会が7日、東京都内で開かれた。日本の学校では政治的中立を守ることが原則で踏み込んだ授業が難しいとされるが、専門家は「中立性は『神話』で、多角的な意見を出し合う工夫が大切だ」と指摘した。教育