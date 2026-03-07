東西の文化が交差する中東の要衝・イランが突如として火の海になったのは2月28日のことだった。「アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が、ミサイルや爆撃機を使ってイランへの攻撃を開始しました。とくに、首都テヘランに居を構えていた最高指導者・ハメネイ師が自宅を攻撃され亡くなったのは衝撃的です。トランプ大統領は、一連の攻撃をおこなった理由について、『彼らが先に攻撃しようとしていた』と述べ