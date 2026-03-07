Photo: OGMAX いつもよりちょっと早く花粉シーズンに入った今年。少しでも花粉によるストレスを減らすべく、今からでもゲットできる頼れるギアをまとめました。汎用度◎な布団クリーナー Photo: SUMA-KIYO 花粉シーズンに苦労するのが、布団やシーツの洗濯。天気の良い日に干したいものの、外に出すと花粉まみ