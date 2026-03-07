フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、1日に放送された「人生を変える寿司2前編〜17歳の上京物語〜」。人気寿司店の熱血社長と従業員たちの姿を追ったシリーズ第2弾だが、8日には後編が放送される。一癖も二癖もある従業員たちを常に信じ、寄り添い続ける「意気な寿し処 阿部」社長・阿部浩さん(54)。その「人と向き合う覚悟」に驚かされながら取材してきた25歳の小川将