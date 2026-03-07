【モデルプレス＝2026/03/07】ラッパー／シンガーのちゃんみなが、10周年イヤーのスタートを飾る新曲「Let you go feat. HIROTO（INI）」を3月8日0時より配信開始することを発表。ちゃんみなのキャリア初期から、バックダンサーとして共に時間をすごし、ちゃんみなの代表曲のひとつでもある「Angel」のMVでの共演など関係性の深い西洸人（INI）とのコラボレーション楽曲となる。【写真】ちゃんみなの初期キャリアを支え続けたイケ