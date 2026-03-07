俳優でミュージシャンのライアン・ゴズリングが、「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」出演時、女優で妻のエヴァ・メンデスの誕生日をサプライズでお祝いした。2011年から交際をスタート。現在は2人の娘に恵まれている2人が、5日に放送された同番組で10年以上ぶりにそろってカメラの前に登場した。 【写真】あぜん女優妻の表情だけでもサプライズ成功最後は感謝のキス