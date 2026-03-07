女性７人組グループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」がデビュー３周年を記念した特別企画イベント「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ３ｒｄＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『浅草飴やしき』」（５月１〜８日まで東京・浅草花やしき）を開催することが７日、発表された。イベントは、午後５時〜午後１０時までの特別夜間営業で開催。会場は緑日、フード、装飾などで園内全体をＣＡＮＤＹＴＵＮＥがジャックし、デビュー３周年を祝う。入場口のメイ