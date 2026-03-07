陸上女子で１５００メートルや５０００メートルの日本記録を持つ田中希実（２６）＝ニューバランス＝がスポーツ報知の取材に応じ、東京世界陸上を終えた今シーズンの目標などを語った。今季は２０２０年以来初めて五輪や世界陸上が無いシーズン。だからこそ、８日の名古屋ウィメンズマラソンではマラソンで初のペースメーカーを務めるなど新しい「挑戦」もテーマの一つ。世界で戦い続ける田中は、今季も自身の殻を破る。（取材・