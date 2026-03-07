◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節浦和２―０水戸（７日・埼玉スタジアム）浦和はホームで水戸に２―０で勝利した。前半４１分に大卒新人のＦＷ肥田野蓮治が２戦連発の先制弾を決めると、試合終了間際には下部組織出身の１９歳のＦＷ照内利和が、だめ押しの追加点を決めた。２点リードを逆転された前節の鹿島戦（２●３）の負けを振り払う勝利に、マチェイ・スコルジャ監督は「前節の鹿島戦で痛い敗戦を喫していたので、