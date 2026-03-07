４日、「跑馬排」を披露する「信使」役の董金祥さん。（陽泉＝新華社記者／王学濤）【新華社太原3月7日】中国山西省陽泉市にある万里の長城の関所「娘子関（じょうしかん）」の麓に位置する下董寨（かとうさい）村で旧暦1月16日（3月4日）の早朝、大通りに炉の灰が厚く敷き詰められ、民俗行事「跑馬排」が幕を開けようとしていた。村は2千年近い歴史があり、「娘子関跑馬排春節習俗」は伝承が全体的に残ってい