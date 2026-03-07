「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪０（ＰＫ４−２）０清水」（７日、ヨドコウ桜スタジアム）連勝を狙った清水は、アウェーでＰＫ負けを喫した。シュート数はＣ大阪の１８本に対し８本。特に終盤は一方的に攻められる場面もあった。今季から就任した吉田孝行監督は「ピンチがあった中で、体を張って失点０でしのいだのは選手たちの頑張り。内容的には仕方がない」と振り返った。ＰＫ戦ではＣ大阪のゴール裏へ蹴り込むこと