「スカパー！・ＪＬＣ杯戸田ルーキーシリーズ第５戦」（７日、戸田）戸田フレッシュルーキーの楠将太郎（２４）＝埼玉・１３０期・Ｂ１＝が初日１０Ｒ、２コースから伸び足のいいインの津田を差して白星発進を決めた。「もらった時の形は足はまあまあだったけど、ペラは叩かせてもらいました」と前節の支部の先輩である滝沢崚（埼玉）の仕様から自分の形へリニューアル。「無難な感じにして、足はどっちもにも寄っていない