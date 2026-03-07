「児島キングカップ・Ｇ１」（７日、児島）１号艇で人気を集めた池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝がインから逃げ切って１着。児島周年は初、Ｇ１戦は昨年９月の鳴門周年以来となる１６回目、通算では１０３回目の優勝を飾った。２着に山口剛（広島）、３着には松井繁（大阪）が入った。厳しいコンディションとなったが、しっかりと池田が人気に応えた。優勝戦はやや強い追い風が吹き、「逃げるには厳しい風だと感じた