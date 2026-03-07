全日本柔道連盟は7日、東京都多摩市の国士舘大で日本代表男女合同練習会を開いた。世界選手権や五輪で行われる混合団体で金メダルを獲得するための中長期的な強化戦略の一つ。日本代表レベルの男女による合同練習会はこれまで行われておらず、初めての試みとなった。この日は、団体戦の実施階級（男子73キロ級、90キロ級、90キロ超級、女子57キロ級、70キロ級、70キロ超級）を中心とした日本代表レベルの選手たちが参加。打ち