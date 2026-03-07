ワンコがこたつに入っている時に、ごはんをあげたら…？どうしてもこたつから出たくないワンコが見せた、横着な食事の仕方に爆笑する人が続出！投稿は記事執筆時点で12万回を超えて表示され、1.9万件のいいねが寄せられています。 【動画：寒い日、こたつに入った犬に『ご飯をあげた』結果→横着しすぎている『人間のような光景』】 寒い日の食事の仕方 Threadsアカウント「ayyy_818」に投稿されたのは、ワンコのお食事中の姿で