ケンカをする2匹の柴犬を見かねたゴールデンレトリーバーが、仲裁に入り…まさかの「喧嘩両成敗」な光景が反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で210万回再生を突破し、「なんて立派」「ゴールデンの余裕と品格」といったコメントが寄せられています。 【動画：ケンカをする2匹の柴犬→見かねたゴールデンレトリーバーが仲裁に入り…まさに『喧嘩両成敗』な光景】