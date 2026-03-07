いわばBEV版「アウトバック」…？スバルは2026年3月5日、SUVタイプの新しいバッテリー式電気自動車（BEV）「トレイルシーカー」の先行情報を公開しました。【写真で見る】これがスバルの「荷室の広〜い新型EV」ですトレイルシーカーは、世界展開を見据えたスバル製BEVの第2弾モデルであり、2025年春のニューヨーク国際オートショーでデビューしました。第1弾の「ソルテラ」をベースに、ボディ後部などを延長したステーションワ