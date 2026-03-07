CBCテレビの中村彩賀アナウンサーが岐阜県警の1日サイバー犯罪対策課長に任命され、身近に迫るネット犯罪への注意を呼びかけました。 【写真を見る】CBCテレビの中村彩賀アナウンサーが岐阜県警の1日サイバー犯罪対策課長に ネット犯罪への注意を呼びかけ クイズを交えながら子どもたちに紹介 岐阜・関市 国が定めるサイバーセキュリティ月間にあわせて、岐阜県警の1日サイバー犯罪対策課長