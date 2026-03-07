俳優の松下洸平が７日までに自身のＳＮＳを更新。６日に３９歳の誕生日を迎えたこと報告した。「誕生日でした！」とインスタグラムで報告した松下。「現場でもたくさんお祝いしていただいて。何度やっても、いいもんですね」と満足げにつづったものの、続けて「店員さんに『２８歳ぐらいですか？』て聞かれて、んーと、３９歳です。って言いました」とほっこりエピソードを披露した。さらに「今年も頑張ります！３／８は香