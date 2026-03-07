◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。＊＊＊序盤から主導権を握ると、前半２６分にＭＦ柴崎岳の左ＣＫをＦＷ鈴木優磨が巧みに合わせて先制に成功。鈴木は「いま、鹿島のセットプレーは相手に脅威を与えることができている。いいボールが来ているので、中