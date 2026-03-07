【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 2−1 柏レイソル（3月7日／フクダ電子アリーナ）【映像】低空ミドルの「理不尽ゴール」（実際の様子）ジェフユナイテッド千葉のMF津久井匠海が、豪快な“低空ミドルシュート”を突き刺した。千葉ダービーで17年ぶりとなるJ1勝利に貢献した一撃に、ファンが大興奮している。3月7日の明治安田J1百年構想リーグ第5節で、千葉はホームで柏レイソルと対戦。2009年以来となるJ1