■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）第6試合バンタム級【インタビュー動画】66秒失神負けの所英男「こんな試合ではRIZINに出られない」◯鹿志村仁之介 ― X所英男1ラウンド1分06秒ダースチョーク第6試合で鹿志村仁之介に66秒で失神負けした所英男が、鹿志村にリスペクトを送り、自身の今後についても複雑な胸中を明かした。48歳の所と24歳の鹿志村、2倍の年齢差のある寝業師対決は、若さと勢いのある鹿志村が序盤から一気