侍ジャパン、大谷翔平選手（31）が豪快なホームランを放ちました。WBC初戦、台湾に圧勝し白星発進となった日本が7日夜は韓国と対戦します。日本とライバルチームの最新情報です。7日午後3時過ぎ、ベージュ色の上着姿で東京ドームに姿を見せた大谷選手。夜の韓国戦へ向け、リラックスした表情を浮かべての球場入りとなりました。そして、午後4時40分ごろに行われた打撃練習では豪快なバッティングを披露。柵越えを連発し、日本のキ