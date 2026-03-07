3月7日、中山競馬場で行われた第12Rでレッドレナート（横山和生騎手）が1着となり、同馬を管理する手塚貴徳調教師（美浦）がJRA初勝利を挙げた。手塚調教師は、父である手塚貴久調教師から引き継いだ管理馬で節目の1勝を達成。新たな厩舎としてのスタートに弾みをつけた。父から引き継いだレッドレナートで節目の1勝レース後、手塚調教師は「父親（手塚貴久調教師）から良い馬を引き継がせてもらって、手塚（貴久）厩舎の