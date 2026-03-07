Ｒ−１グランプリ王者で盲目の漫談家として知られる濱田祐太郎が７日放送の関西テレビ「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」に出演。?好きな女性のタイプ?について告白した。共演の月亭八光から好きなタイプについて質問された濱田は「やっぱり見えてないんで、声が第一印象になるんで、声のかわいい人とかは、すぐ好きになったりとかしますね」と打ち明け「声のかわいい人は、やっぱ優しい人もそうですけど、余裕があったりとかす