格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）で、?元・戦うフリーター?こと所英男（４８）が鹿志村仁之介（２４）に無念の６６秒一本負けを喫した。所は、盟友の金原正徳、勝村周一朗と肩を組んで入場。今回を含めて残り２試合での引退を決めている大ベテランは、覚悟を決めた表情でゴングを聞いた。だが、開始から約２０秒で鹿志村に片足タックルで組み付かれ、そのままテークダウンを許してしまう。所