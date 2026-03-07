2022年ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス（G3）を制したグリューネグリーン（牡6・美浦・相沢郁厩舎）が、3月5日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道札幌市のモモセライディングファームで乗馬となる予定。【京都2歳S】グリューネグリーンが逃げ切り！重賞初制覇京都2歳Sで初タイトルグリューネグリーンは2020年3月2日生まれ。父ラブリーデイ、母レディーダービーという血統で、馬主は斎藤洋子氏。現役時代はJRA通算20戦2勝