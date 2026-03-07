メ～テレ（名古屋テレビ） 長射程ミサイルの製造拠点がある愛知県小牧市で、製造の中止を求める抗議活動が行われました。 小牧市にある三菱重工小牧北工場では、ミサイルの開発・製造などが行われています。 今月中には、いわゆる「敵基地攻撃能力」を担う三菱重工製のスタンド・オフ・ミサイルが熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に配備されます。 防衛省は、相手に攻撃を思いとどまらせる「抑止力」の強化につながる