メ～テレ（名古屋テレビ） 今年開催されるアジア競技大会を前に、競技の魅力を知ってもらうためのイベントがIGアリーナで開かれました。 このイベントは、9月から愛知県を中心に開催される「アジア・アジアパラ競技大会」への関心を高めてもらおうと三菱UFJフィナンシャル・グループが開いたものです。 会場には足を使ったバレーボール「セパタクロー」やパラスポーツの「ボッ