2026年4月、大阪に西日本初出店となる「スターバックス リザーブ® カフェ」が誕生します。心斎橋PARCOと大丸梅田店にオープンする新しいカフェベーカリーでは、エスプレッソを使ったビバレッジとプリンチ®のコルネッティを楽しめるのが魅力。ミラノのバール文化と日本の喫茶店文化を融合した空間で、日常を少し特別にする上質なコーヒー体験を味わえます♡ リザ&