◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB メキシコ 8-2 イギリス(日本時間7日、アメリカ/ヒューストン)WBC初戦に勝利したメキシコは、3年前の前回大会で日本の前に立ちはだかったランディ・アロザレーナ選手がビッグプレーを見せました。メキシコはこの試合、2回表に1点を先制するも3回以降は無安打。6回は2つの四死球でチャンスを迎えましたが無得点に終わると、その裏に同点HRを打たれ試合を振り出しに戻されます