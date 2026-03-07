格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦となる「RIZIN.52」を行った。大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）に美人格闘家のケイト・ロータス（27＝フリー）は判定で敗れた。1ラウンド（R）は大島が中に入り、テークダウン。パンチを打ち込む。肘も使う。ケイトは下からの蹴りで対抗も苦しい展開。2Rはケイトは左ハイを見せるが、またも大島にテークダウンを許すも決定的な場面をつくらせない。最終Rは