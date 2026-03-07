北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと長男悠仁さまは７日、留寿都村で子ども向けのスキーオリエンテーリング体験会を視察された。日本オリエンテーリング協会の主催で、小中学生約３０人が参加。スキーウェア姿のお二人は子どもたちとともに雪山のコースに出て、地図を頼りに野山に置かれたポイントを巡られた。悠仁さまと一緒にコースを滑った札幌市厚別区の小学４年の男児（１０）は「転んだ時に止まって『大丈夫？』と声を