◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第5節清水0―（PK戦2―4）０C大阪（2026年3月7日ヨドコウ桜スタジアム）J1清水は敵地でC大阪と対戦し、90分を0―0で終えた後、PK戦の末に2―4で敗れた。敵地でのC大阪戦は最後の勝利が16年10月で、白星はまたも持ち越し。2試合ぶりにクリーンシートとしたが、今大会はPK戦3連敗となり、勝利をつかめなかった。試合は前半から一進一退の展開。互いに決定機を欠く中、清水はシュートま