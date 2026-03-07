フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「黄金コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。平石氏が名門ＰＬでの寮生活を述懐すると、浜田も全寮制の厳しい教育で知られた日生学園での特殊な経験を振り返った。浜田は「先輩に卵を。どんぶり