3月7日、F1™2026シーズンが開幕。今年もオーストラリアのアルバート・パーク・サーキットが開幕戦の舞台。去年はマクラーレンのランド・ノリスがポールトゥウィンを飾り、チャンピオンへの階段を駆け上がった一戦だ。F1新時代の到来ともいわれる大幅なレギュレーション変更がある今シーズン。2月の公式テストでは各チームの仕上がりに明暗が分かれた。去年の上位4チームや、ホンダと組むアストンマーティン、ワークス体制の