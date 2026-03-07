国内で初めて糸魚川市で発見された瑠璃色の宝石、ラピスラズリの展示が、7日から糸魚川市で始まりました。ラピスラズリは、アフガニスタンだけで産出されると考えられていた宝石です。糸魚川市で展示が始まったのは、2月、国立科学博物館が糸魚川産と発表したラピスラズリの一部です。収集家が集めたヒスイなどの岩石に混じっていたと言います。来場者「深みがあって、すごくキレイな青だなって思いました」このラピスラズリは8月3