今回は、世界地図や歴史の教科書に出てくるような、スケールの大きな言葉がそろいました。日本の旧国名からアフリカの国、さらには化学製品の名称まで登場します。歴史、地理、科学の知識を総動員して解く、知的なワクワク感あふれる内容です。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぜん□□おぴあぽり□□れん□□ごヒント：「アフリカの角」に位置するあの国は？答えを見る↓↓