午後7時8分から韓国戦野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム、試合開始午後7時8分）に臨む。WBCを日本独占配信する「Netflix」では午後6時からプレゲームショーが開始され、豪華メンバーが集結した。前日6日のチャイニーズ・タイペイ戦、侍ジャパンは大谷翔平投手が2回に先制満塁弾を放つなど、この回一挙10得点。7回13得点コールド勝ちを飾った。