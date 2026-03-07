初回に二塁打→2回に先制満塁弾→第3打席は適時打野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は6日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場した。満塁本塁打を含む4打数3安打5打点の活躍で、チームのコールド勝利に貢献。本番の大舞台で見せた衝撃的な打棒に対し、米国の放送局が異例の対応を見せている。初回の第1打席で右翼線への二塁打を放つと、2回