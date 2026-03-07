３人制バスケットボールの魅力を体験できるイベントが群馬県伊勢崎市で開かれ、県内外から参加したチームが熱戦を繰り広げました。 このイベントは音楽やＭＣで盛り上がるプロの試合を再現し、バスケットボールの楽しさを感じてもらおうと、渋川市にあるイベント企画会社が初めて開いたものです。 小学生の部と中学生以上の一般の部に、県内外から１６チーム約１００人が参加し、３人制バスケ３Ｘ３で優