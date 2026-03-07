東日本大震災の発生からまもなく１５年となるのを前に、被災地の復興を支援しようと、海の幸を楽しめるイベント、群馬県高崎市で始まりました。 「ギョギョフェス」と銘打ったこのイベントは、地震や林野火災の被害を受けた地域を支援しようと、高崎市と高崎観光協会が初めて開いたものです。 会場には岩手県大船渡市と福島県、石川県穴水町の３つの地域の海鮮メニューのほか、高崎産の食材とコラボした料理などを販売する