民間のシンクタンクが、群馬県内の消費者の家計状況などを調査した結果を発表し、約４５％の人が１年前と比べて「家計が苦しくなった」と回答したことが分かりました。 群馬銀行系の民間のシンクタンク・群馬経済研究所は、ことし１月に県内在住の２０歳以上の男女を対象に、家計の状況などについてアンケート調査を行い、９４４人から回答を得ました。 １年前と比べた家計状況の変化については、「苦しくなった」が４４．