小学生の駅伝大会「ライスカップ」が７日、群馬県前橋市内で開かれ、男女合わせて１２７チームが健脚を競いました。 「ライスカップ駅伝」は、県内の陸上クラブチームに所属する小学生の駅伝大会として群馬陸上競技協会などが毎年主催し、ＪＡグループ群馬が協賛しています。 ３３回目となったことしは「クラブ対抗の部」と、クラブや学校など所属に問われない「チャレンジ駅伝の部」に、男女合わせて１２７チ