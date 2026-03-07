福岡県警嘉麻署は7日、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午前9時半ごろ、「＋」（プラス）で始まる電話番号で宅配事業者を名乗る男性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「荷物が税関で引っかかっている」「荷物はあなたの携帯電話、パスポート、通帳」などという内容。警察に通報すると告げたところ、電話を切断されたという。