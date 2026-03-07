［J１百年構想リーグEAST第５節］FC東京 ３−０ 横浜FM／３月７日／MUFGスタジアム試合後のブーイングは当然だろう。横浜F・マリノスは３月７日、J１百年構想リーグEAST第５節でFC東京と敵地で対戦し、０−３で敗れた。開始早々の１分、横浜FMは最終ラインの背後を取られて失点すると、それで勢いに乗ったFC東京に主導権を握られ、16分にも得点を奪われる。その後も横浜FMは、立ち位置を柔軟に変えてボールを引き出すFC東