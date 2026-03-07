アヤックスの日本代表DF板倉滉は、またしても欠場となりそうだ。昨年の夏にアヤックスに加入した板倉は今季ここまで公式戦で21試合に出場。しかし背中の問題によって直近のリーグ戦５試合連続でメンバー外となっており、最後にピッチに立ったのは１月24日に行なわれたエールディビジ第20節のフォレンダム戦だ。オランダメディア「Voetbal International」は、当初は軽傷と見られていたものの、離脱が長引いている29歳につい