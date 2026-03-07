イオンモール広島府中のシンボルとして親しまれてきた「ビール釜」が解体されることになり、別れを告げるセレモニーが開かれました。 このビール釜は、同モールがキリンビール広島工場の跡地に建設されたことから、かつて工場で使用されていた設備を1階に展示してきたものです。 長年にわたり買い物客に親しまれ、フォトスポットとしても知られていましたが、解体が決まりました。 セレモ